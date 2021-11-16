В Красноярский края прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Красноярский край. Препарат будут использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших, сообщает «Борус».

В регион доставлено 60 тысяч доз вакцины. Сейчас партия проходит регистрацию и процесс оформления необходимых документов, отгрузка в территории начнётся завтра.

На момент 15 ноября, в крае зарегистрировано 32 смерти от коронавируса. Всего же с начала пандемии – 7 008. Подтверждённых диагнозов – 721. С начала пандемии – 142 026. Темп прироста заболеваемости – 0,5 %.

За весь период пандемии поступило 1 468 966 комплектов вакцины. Привиться от коронавируса можно в 86 медицинских организациях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России.

Также действуют 129 стационарных прививочных пунктов, 105 мобильных прививочных пунктов вакцинации, включая внебольничные пункты.

Фото: © Алексей Сухоруков РИА Новости