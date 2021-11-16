Жители Красноярского края смогут стать участниками 40 ярмарок вакансий

До конца года в регионе пройдут 40 ярмарок вакансий. В некоторых муниципалитетах мероприятия адресованы молодым специалистам, людям с ограниченными возможностями здоровья или желающим работать на инвестпроектах, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ближайшая такая ярмарка запланирована на 17 ноября в лесосибирском центре занятости населения. Персонал будут подбирать лесозаготовительная и торговые компании. К примеру, индивидуальным предпринимателям и магазинам сетей «Магнит» и «Батон» требуются продавцы, товароведы и директор. ООО «Альфа» ищут сортировщиков и станочников.

24 ноября в Зеленогорске людям с ограниченными возможностями здоровья станут доступны предложения 19 работодателей. Собеседования с кандидатами на различные должности проведут представители детских садов, школ, Центра гигиены и эпидемиологии, Красноярской ГРЭС-2, Единого сервисного центра и т.д.

В Красноярске в ноябре состоятся четыре ярмарки вакансий. 18 ноября в отделе занятости по Свердловскому району соискатели смогут пообщаться с кадровыми службами инвестпроектов. 24 ноября в отделе занятости по Центральному району 24 ноября пройдёт встреча с финансовыми и страховыми компаниями.

В этом году в регионе организовано 382 ярмарки. Итогом стало трудоустройство двух тысяч человек.

График ярмарок вакансий можно узнать на портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края