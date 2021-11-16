За несоблюдение санитарных правил на производстве «Агрохолдинг Камарчагский» заплатит штраф более 20 000 рублей

Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили соблюдения санитарных правил и условий труда на предприятии в OOO «Агрохолдинг Камарчагский».

Выявлено, что на рабочем месте мельника фуражного склада при работе зернодробилки концентрация зерновой пыли превышает ПДК в 4 раза. Это может привести к аллергическим реакциям, кожным заболеваниям и поражениям дыхательных путей.

Также на предприятии не разработана Программа производственного контроля за соблюдением санитарных требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, контроля факторов производственной среды.

OOO «Агрохолдинг Камарчагский» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.6.3 и ст.6.4. КоАП. Размер штрафа — 21 500 рублей.

Фото: asbestadm.ru