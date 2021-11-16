Жители Красноярского края с хроническими заболеваниями четыре недели будут работать удалённо

Согласно постановлению правительства Красноярского края, работодатель на четыре недели должен перевести на дистанционную работу сотрудников, которые входят в группу риска.

С 15 ноября на удаленную работу стали переводить сотрудников старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания: болезни эндокринной системы, системы кровообращения, органов дыхания, мочеполовой системы и новообразования (злокачественные новообразования, лейкозы). Посмотреть полный перечень заболеваний можно здесь.

Для получения справки и решения вопроса о допуске к вакцинации, нужно обратиться к лечащему врачу по месту жительства.

Напомним, с 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя попасть в организации общественного питания, музеи, библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны. Также нельзя посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселиться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и т.д.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости