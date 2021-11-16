16 ноября
Красноярск
погода -2 °C
72.27
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самку снежного барса из «Роева ручья» привезли в Пермский зоопарк к самцу

Главная Общество
Красноярск
10:20 16 Ноября 2021
общество, красноярск, зоопарк, животные
версия для печати Ico_print

По трёхстороннему соглашению о сотрудничестве между Саяно-Шушенским заповедником, Красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» и Пермским зоопарком, самку снежного барса Аксу из «Роева ручья» привезли к самцу в Пермский зоопарк. Там она пробудет до конца 2022 года. Такое решение было принято для восстановления численности снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

Самку снежного барса из «Роева ручья» привезли в Пермский зоопарк к самцу

С 2018 года по федеральной программе по восстановлению численности снежных барсов, на территорию Саяно-Шушенского заповедника выпустили два ирбиса (самца и самку), пойманных в Таджикистане. Снежные барсы проходили карантинную передержку и необходимые ветеринарные обследования в «Роевом ручье». В Таджикистане была отловлена ещё одна самка, она оказалась раненой, так как попала в браконьерский капкан и потеряла часть задней лапы. В дикой природе самка бы погибла, но её спасло то, что она попала в ловушку егерей. После её доставили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где провели срочную операцию — ампутировали травмированную лапу на 7 см. Самку назвали Аксу, что означает «снежная вершина» и решили оставить жить под наблюдением зоологов в «Роевом ручье» с целью получения от неё потомства.

Как рассказали в парке флоры и фауны, в феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу, который живёт в Пермском зоопарке. В случае получения потомства от Аксу планируется, что оно пройдёт обучение и будет выпущено на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Самку снежного барса из «Роева ручья» привезли в Пермский зоопарк к самцу

Сейчас ирбис проходит карантинирование под присмотром зоологов зоопарка Перми. Сначала кошка с осторожностью выходила из укрытия в вольере, сейчас Аксу освоилась, с аппетитом ест и активно играет. К началу декабря самку планируется перевести в вольер, где она будет жить ближайший год.

Снежный барс — вид, занесённый в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Численность ирбисов в России не превышает 90 особей.

Фото: vk.com/roevzoo

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края с хроническими заболеваниями четыре недели будут работать удалённо

Жители Красноярского края с хроническими заболеваниями четыре недели будут работать удалённо

16 Ноября 2021 г.
Для получения справки и решения вопроса о допуске к вакцинации, нужно обратиться к врачу
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Павлова появилась подсветка

В Красноярске на улице Павлова появилась подсветка

16 Ноября 2021 г.
Иллюминация смонтирована на более чем 180-ти опорах освещения
Новости Красноярска: Умер бывший глава Канска Андрей Сидельников

Умер бывший глава Канска Андрей Сидельников

16 Ноября 2021 г.
Причина смерти не сообщается
Новости Красноярска: В сквере на Автовокзале установили уличную мебель и детский городок

В сквере на Автовокзале установили уличную мебель и детский городок

16 Ноября 2021 г.
Вся площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием
Новости Красноярска: В Красноярске установили 481 датчик для анализа транспортного потока

В Красноярске установили 481 датчик для анализа транспортного потока

16 Ноября 2021 г.
В следующем году на дороги выйдет мобильный комплекс мониторинга «Иней – М»
Новости Красноярска: В Железногорске появился фитнес-зал под открытым небом

В Железногорске появился фитнес-зал под открытым небом

15 Ноября 2021 г.
Открытие совместили с пробегом имени академика Решетнёва
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

11 Ноября 2021 г.
Также теперь в общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

Денис Ильин назначен заместителем председателя кузбасского правительства

15 Ноября 2021 г.
Он будет отвечать за агропромышленный комплекс
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru