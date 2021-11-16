Самку снежного барса из «Роева ручья» привезли в Пермский зоопарк к самцу

По трёхстороннему соглашению о сотрудничестве между Саяно-Шушенским заповедником, Красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» и Пермским зоопарком, самку снежного барса Аксу из «Роева ручья» привезли к самцу в Пермский зоопарк. Там она пробудет до конца 2022 года. Такое решение было принято для восстановления численности снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

С 2018 года по федеральной программе по восстановлению численности снежных барсов, на территорию Саяно-Шушенского заповедника выпустили два ирбиса (самца и самку), пойманных в Таджикистане. Снежные барсы проходили карантинную передержку и необходимые ветеринарные обследования в «Роевом ручье». В Таджикистане была отловлена ещё одна самка, она оказалась раненой, так как попала в браконьерский капкан и потеряла часть задней лапы. В дикой природе самка бы погибла, но её спасло то, что она попала в ловушку егерей. После её доставили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где провели срочную операцию — ампутировали травмированную лапу на 7 см. Самку назвали Аксу, что означает «снежная вершина» и решили оставить жить под наблюдением зоологов в «Роевом ручье» с целью получения от неё потомства.

Как рассказали в парке флоры и фауны, в феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу, который живёт в Пермском зоопарке. В случае получения потомства от Аксу планируется, что оно пройдёт обучение и будет выпущено на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Сейчас ирбис проходит карантинирование под присмотром зоологов зоопарка Перми. Сначала кошка с осторожностью выходила из укрытия в вольере, сейчас Аксу освоилась, с аппетитом ест и активно играет. К началу декабря самку планируется перевести в вольер, где она будет жить ближайший год.

Снежный барс — вид, занесённый в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Численность ирбисов в России не превышает 90 особей.

Фото: vk.com/roevzoo