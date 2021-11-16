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Умер бывший глава Канска Андрей Сидельников

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Красноярск
09:34 16 Ноября 2021
красноярск, некролог
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Умер бывший глава Канска Андрей Сидельников. Об этом сообщили сразу несколько источников, начиная от администрации Октябрьского района и заканчивая сайтом gornovosti.ru.

О причинах смерти не сообщается. 

В карьере Андрея Сидельникова много поворотов. Он работал в Канском ОВД, в 1993 году перешёл на работу в детскую больницу электриком, а уже через два года стал мастером цеха текущего содержания в муниципальном предприятии. В администрацию города Канск Сидельников пришёл работать в 2001 году на место замглавы города по ЖКХ, транспорту и связи. В 2005 году был избран председателем Канского горсовета депутатов, а тремя годами позже стал главой города. С июля 2019 он работал в Красноярске.

Фото: © Дела.ру

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