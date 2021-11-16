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В Красноярске на улице Павлова появилась подсветка

Главная Общество
Красноярск
09:45 16 Ноября 2021
общество, красноярск, дорога, свет
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В этом году комплексно обновили ул. Павлова, финальный штрих — иллюминация, она такая же, как на столбах освещения на пр. Мира. Об этом рассказал в своём аккаунте Instagram мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

С начала октября была проведена большая работа: иллюминация смонтирована на более чем 180-ти опорах освещения.

— Ощущение, что попадаешь в световой коридор. И уютно, и одновременно празднично. Красотища! — написал Сергей Ерёмин.

Напомним, в этом году на улице отремонтировали 2,7 километров дороги, которая стала четырёхполосной, ширина её - 14 метров. Здесь обустроены тротуары и остановки, установили новые дорожные знаки, светофоры, освещение. 

Фото: instagram.com/eremin__krsk

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