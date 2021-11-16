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В сквере на Автовокзале установили уличную мебель и детский городок

Главная Общество
Красноярск
09:30 16 Ноября 2021
общество, красноярск, благоустройство, площадка
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Сквер в этом году благоустроили благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда».

Вся площадка оборудована травмобезопасным резиновым покрытием, которое соответствует нормам и безопасно для детей в любое время года. На игровой площадке располагается детский самолёт, в котором можно даже покрутить пропеллер. Об этом рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» администрации города Красноярска.

Напомним, в Красноярске благоустроили сквер «Тепла и света». Сквер был создан в 2015 году. В 2019 году там оборудовали игровую площадка для детей с повышенными потребностями. А в этом году вокруг детской площадки и вдоль пешеходных дорожек установили освещение. Вдоль сквера по просьбам жителей проложили дополнительную пешеходную дорожку. Работы велись по проекту «Инициативное бюджетирование».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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