В Красноярске установили 481 датчик для анализа транспортного потока

481 датчик для анализа транспортного потока приобрели в рамках внедрения в Красноярске второго этапа умной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, на развитие интеллектуальной транспортной системы Красноярск в этом году получил около 135 млн рублей.

Детекторы вычисляют, сколько машин проезжает в тот или иной промежуток времени, их среднюю скорость и загруженность дороги.

Данная информация помогает точно настраивать светофоры, размещать новые пешеходные переходы в удобных местах. Данные собирают специалисты городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Детекторы транспорта охватили почти весь город. Датчики работают на перекрёстках и развязках с высокой интенсивностью движения.

Также теперь работает система «погодного» мониторинга. Подключены 15 автоматических дорожных метеостанций на улицах Брянской, Калинина, 60 лет Октября, Енисейском тракте, 9 Мая, Белинского, Грунтовой, Амурской, Глинки, пр. имени газеты «Красноярском рабочем», Пограничников, Ады Лебедевой, Свободном и возле перекрёстка Декабристов – Дубровинского. Метеостанции определяют температуру воздуха, направление, скорость и порывы ветра, атмосферное давление, тип и интенсивность осадков, уровень оптической видимости и степень промерзания дорожного покрытия.

В следующем году на дороги выйдет мобильный комплекс мониторинга «Иней – М».

— Оборудование позволит контролировать состояние поверхности дорожного покрытия и высококачественно содержать его в зимний период. Его можно установить на любой транспорт, — рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края