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В Железногорске появился фитнес-зал под открытым небом

Главная Общество
Красноярск
18:35 15 Ноября 2021
железногорск, благоустройство
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В Железногорске появился фитнес-зал под открытым небом. Футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, секторы для прыжков в длину и с шестом, беговые дорожки, а также зона воркаута с тренажёрами разместились возле спортивной школы №1.

Спортивную площадку построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Новый спорткомплекс доступен для всех желающих.

Открытие совместили с пробегом имени академика Решетнёва. Соревнования проходят с 2010 года и собирают сотни участников из разных городов страны. В этот раз география спортсменов тоже не подвела: в Железногорск приехали представители Берёзовки, Сосновоборска, Красноярска, Балахты, Ужура, Саяногорска, Черногорска, Усть-Абакана, Канска, Ачинска, Кемерово, Иркутска и даже Санкт-Петербурга и Москвы.

«В Железногорске для очень многих жителей физическая активность – это неотъемлемая часть жизни. Теперь у нас есть еще один спортивный объект, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Уверен, он будет пользоваться популярностью у горожан», – отметил заместитель главы Железногорска Алексей Сергейкин.

Спортсменов также приветствовал депутат Законодательного Собрания края Алексей Кулеш. Он вручил благодарственное письмо краевого парламента бывшему директору спортивной школы №1 Валентину Дюбину, который приложил немало сил, чтобы комплекс построили именно в Железногорске.

Новые спортивные объекты открываются по всему краю. Недавно новое поле для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол открыли в селе Александровка Нижнеингашского района. Для села, где живёт 200 человек – это больше событие.

Фото: © Сергей Филинин

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