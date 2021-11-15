15 ноября
Красноярск
72.27
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ликвидируют химкомбинат «Енисей»

Главная Общество
Красноярск
17:38 15 Ноября 2021
красноярск, торги
версия для печати Ico_print

В Красноярске снесут здание химического комбината «Енисей». Тендер на это разместили на портал госзакупок. Заказчиком является Министерство промышленности и торговли РФ. Начальная цена составляет более 2,164 миллиарда рублей.

«Текущее техническое состояние зданий, сооружений, подземных коммуникаций и технологического оборудования, шламонакопителя, а также наличие в них остатков нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида и др. обуславливают высокую степень опасности комбината для жизни и здоровья населения и качества окружающей среды», – пояснили составители конкурсной документации.

Подрядчик должен ликвидировать источники химической опасности и отходы на площади 700 гектаров, снести 28 зданий, 1,7 километра эстакад и 22,5 километра производственной канализации.

Все работы необходимо закончить до 15 декабря 2022 года.

Фото: Google Maps Screenshot

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Фитнес-зал под открытым небом появился в Железногорске

Фитнес-зал под открытым небом появился в Железногорске

15 Ноября 2021 г.
Открытие совместили с пробегом имени академика Решетнёва
Новости Красноярска: За неделю пожарные Красноярского края потушили 241 пожар и спасли 18 человек

За неделю пожарные Красноярского края потушили 241 пожар и спасли 18 человек

15 Ноября 2021 г.
На тушения привлекались 1 828 человек личного состава
Новости Красноярска: 721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

15 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Красноярский общественный транспорт готов к зиме

Красноярский общественный транспорт готов к зиме

15 Ноября 2021 г.
Проверили и систему отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов
Новости Красноярска: Жители Самойловки в Красноярском крае получили обновлённый Дом культуры

Жители Самойловки в Красноярском крае получили обновлённый Дом культуры

15 Ноября 2021 г.
На ремонт было выделено около 5 млн рублей
Новости Красноярска: Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

15 Ноября 2021 г.
В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

12 Ноября 2021 г.
На удаленную работу переводятся люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

В Красноярском крае установили около 6,8 тысячи контейнеров для мусора

10 Ноября 2021 г.
На обустройство площадок потрачено более 113 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru