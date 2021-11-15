В Красноярске ликвидируют химкомбинат «Енисей»

В Красноярске снесут здание химического комбината «Енисей». Тендер на это разместили на портал госзакупок. Заказчиком является Министерство промышленности и торговли РФ. Начальная цена составляет более 2,164 миллиарда рублей.

«Текущее техническое состояние зданий, сооружений, подземных коммуникаций и технологического оборудования, шламонакопителя, а также наличие в них остатков нитроцеллюлозы, пороховой массы, кислот, нефтепродуктов, фенола, формальдегида и др. обуславливают высокую степень опасности комбината для жизни и здоровья населения и качества окружающей среды», – пояснили составители конкурсной документации.

Подрядчик должен ликвидировать источники химической опасности и отходы на площади 700 гектаров, снести 28 зданий, 1,7 километра эстакад и 22,5 километра производственной канализации.

Все работы необходимо закончить до 15 декабря 2022 года.

Фото: Google Maps Screenshot