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Жители Самойловки в Красноярском крае получили обновлённый Дом культуры

Главная Общество
Красноярск
16:50 15 Ноября 2021
в красноярском крае, благоустройство
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Завершился капитальный ремонт Дома культуры в селе Самойловка Абанского района. В нём 180 посадочных мест. В ходе реконструкции здание утеплили, обновили потолки и стены. Фасад обшили сайдингом, установили водостоки, обустроили пожарные выходы и входную группу, отремонтировали отопление и освещение.

На ремонт было выделено около 5 млн рублей, большая часть которых – средства краевого бюджета.

«В здание, которому почти 60 лет, вдохнули новую жизнь. Сделано красиво и со вкусом. Местным жителям, которые наблюдали за всеми этапами ремонта, не терпится оценить результат. Они смогут увидеть все своими глазами на официальном открытии нашего обновленного Дома культуры, которое пройдет в конце ноября», – глава Самойловского сельсовета Светлана Удодова.

Всего в текущем году по нацпроекта «Культура» будут обновлены 16 зданий сельских домов культуры. Капитальные ремонты продолжаются в ДК Ирбейского, Казачинского, Кежемского, Курагинского, Шушенского районов, а также ЗАТО п. Солнечный. Завершается работа в Сухобузимском, Уярском, Тюхтетском и Минусинском районах. В Дивногорске, Абанском, Идринском, Иланском, Канском и Балахтинском районах здания местных ДК уже обновили.

Фото: © samoylovka.ru

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