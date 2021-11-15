За неделю пожарные Красноярского края потушили 241 пожар и спасли 18 человек

С 8 по 14 ноября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 345 выездов, из них 241 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 18 человек вывели из огня.

На тушения привлекались 1 828 человек личного состава и 562 единицы техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 22 раза.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 24 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 3 жителя Красноярского края.

27 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 13 случаях оказывалась помощь, спасено 4 человека.

Напомним, 8 ноября в Абанском районе в пожаре погибли два жителя села Абан.

По предварительным данным, 59-летний хозяин дома принимал у себя гостей. В ходе застолья мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент один из гостей оставил непотушенную сигарету на матрасе, где и зафиксирован очаг возгорания. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.