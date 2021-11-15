Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали заместителя начальника департамента городского хозяйства Сергея Супруна. В пресс-службе краевого МВД пояснили, что Супрун превышал должностные полномочия на прошлой работе, когда возглавлял муниципальную управляющую компанию «Красноярская».

Полицейские установили, что в мае 2021 года подозреваемый сказал сотрудникам включить в расчёт при его увольнении дополнительную компенсацию, зная, что права на её получения не имеет. Таким образом, при увольнении бывшее должностное лицо противоправно получило 270 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2019 году злоумышленник дал указание списать задолженность платы за содержание жилого помещения и предоставление коммунальных услуг в размере 138 тыс. рублей со стороны одной из жительниц Красноярска. Реальной оплаты произведено не было.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, по статье 285 УК РФ. Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Следствие продолжается.

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