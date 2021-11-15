Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

В должность Дмитрий Веретельников вступил 15 ноября. Распоряжение о назначении Дмитрия Николаевич на должность руководителя департамента градостроительства подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин, рассказали в администрации города.

В 2003 году Дмитрий Веретельников окончил Красноярский государственный технический университет, а в 2007 — Сибирский федеральный университет, получил диплом юриста.

В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района, где трудился ведущим специалистом. Затем начальником отдела правовой работы. С 2011 по 2017 годы был начальником юридического отдела - заместителем руководителя департамента градостроительства. Далее она работал в МКУ «УКС», а также возглавлял должность заместителя руководителя управления архитектуры.

С августа 2021 года был заместителем руководителя департамента – начальником строительного отдела департамента градостроительства администрации города Красноярска.