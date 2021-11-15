В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий» по произведению Николая Васильевича Гоголя. Главный режиссер театра Снежанна Лобастова рассказала, что новую постановка не удалось реализовать с первой попытки, но в итоге все получилось:

«Попытка поставить этот спектакль уже была, но работу приостановили, хотя тогда уже была готова декорация. Но «Вий» манит, конечно. Это ведь про наши страхи, про веру. У нас сегодня столько верующих и неверующих, а всё с язычеством завязано, - тут же плюем через плечо, стучим по дереву и тут же «Господи, спаси!» Это странно, и я захотела об этом поговорить со зрителем. Мы Гоголя в театре очень любим, ставим. Это автор - очень колоритный и он хорошо показывает, что в человеке много и темного, и светлого, но какой дорогой идти он выбирает сам. Классическое произведение не будет радикально переосмыслено или осовременено. Это скорее будет собирательный художественный образ, вне времени».

Премьеру посетила председатель комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина.

«Несмотря на то, что в условиях театра это сделать невероятно сложно, постановочной группе и актерам это удалось. Удалось в очередной раз удивить зрителя необычными находками, передать атмосферу гоголевского времени. Впрочем, спектакль надо смотреть, рекомендую, пересказ - неблагодарное дело... Этот спектакль - событие в культурной жизни нашего края. Очень хорошо понимаешь, что «Золотые маски» просто так не даются. Браво всем артистам, занятым в спектакле, играли блестяще! Браво всей постановочной группе! Поздравляю любителей театра г.Шарыпово с появлением еще одного интереснейшего спектакля», - поделилась впечатлениями после просмотра Вера Оськина.

Напомним, что федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"