15 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

Главная Общество
Красноярск
16:05 15 Ноября 2021
красноярск, театр
версия для печати Ico_print

В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий» по произведению Николая Васильевича Гоголя. Главный режиссер театра Снежанна Лобастова рассказала, что новую постановка не удалось реализовать с первой попытки, но в итоге все получилось:  

«Попытка поставить этот спектакль уже была, но работу приостановили, хотя тогда уже была готова декорация. Но «Вий» манит, конечно. Это ведь про наши страхи, про веру. У нас сегодня столько верующих и неверующих, а всё с язычеством завязано, - тут же плюем через плечо, стучим по дереву и тут же «Господи, спаси!» Это странно, и я захотела об этом поговорить со зрителем. Мы Гоголя в театре очень любим, ставим. Это автор - очень колоритный и он хорошо показывает, что в человеке много и темного, и светлого, но какой дорогой идти он выбирает сам. Классическое произведение не будет радикально переосмыслено или осовременено. Это скорее будет собирательный художественный образ, вне времени».

Премьеру посетила председатель комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина.

«Несмотря на то, что в условиях театра это сделать невероятно сложно, постановочной группе и актерам это удалось. Удалось в очередной раз удивить зрителя необычными находками, передать атмосферу гоголевского времени.  Впрочем, спектакль надо смотреть, рекомендую, пересказ - неблагодарное дело... Этот спектакль - событие в культурной жизни нашего края. Очень хорошо понимаешь, что «Золотые маски» просто так не даются. Браво всем артистам, занятым в спектакле, играли блестяще! Браво всей постановочной группе! Поздравляю любителей театра г.Шарыпово с появлением еще одного интереснейшего спектакля», - поделилась впечатлениями после просмотра Вера Оськина.

Напомним, что федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

15 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Красноярский общественный транспорт готов к зиме

Красноярский общественный транспорт готов к зиме

15 Ноября 2021 г.
Проверили и систему отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов
Новости Красноярска: Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

15 Ноября 2021 г.
В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

15 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 1 до 10 лет, чаще всего в возрасте 3-4 лет
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: Кто и как спасает тысячи жизней: история «ЛизаАлерт» в Красноярском крае

Кто и как спасает тысячи жизней: история «ЛизаАлерт» в Красноярском крае

15 Ноября 2021 г.
Эксклюзивное интервью Галины Филипповой для Sibnovosti.ru
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 Ноября 2021 г.
QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru