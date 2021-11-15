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721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

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Красноярск
17:22 15 Ноября 2021
лечение, смерть, вакцинация, заболевание, в красноярском крае, красноярск, общество
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За сутки от коронавируса погибли 32 человека. Всего же с начала пандемии — 7 008.

Подтверждённых диагнозов на 15 ноября — 721. С начала пандемии — 142 026. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 125 720 человек (+ 702 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 53 015 жителей Красноярского края (+ 4 439 за сутки), снято с медицинского учёта 3 827 человек.

4 127 602 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 368 за последние сутки).

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет.

По словам Дмитрия Горяева, главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения Красноярского края в региональный календарь профилактических прививок.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости 

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