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Лечение алкоголизма в Израиле

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Красноярск
16:01 15 Ноября 2021
здоровье, медицина, алкоголь, лечение
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Алкоголизм — прогрессирующее заболевание психогенного происхождения. Зависимость может развиваться постепенно, однако в конечном итоге оно отражается на состоянии здоровья, качестве жизни человека. Сложность лечения состоит в том, что спиртное в отличие от наркотиков легально — доступность является одним из факторов срыва после периода воздержания.

Многие зависимые от алкоголя не осознают масштаб своей проблемы — не считают патологическое увлечение болезнью. Мешает отказаться от алкоголя и абстинентный синдром. Поэтому одного усилия воли для того, чтобы начать трезвую жизнь, недостаточно: важно заручиться поддержкой опытных специалистов. За лечением алкоголизма и реабилитацией многие отправляются в Израиль.

Преимущества лечения в Израиле

Израильские клиники отвечают самым высоким стандартам качества оказания медицинской помощи. В направлении наркологии и психиатрии они также соответствуют всем международным требованиям.

Центр IsraRehab расположен в удалении от городской суеты — вдали от соблазнов, магазинов и разного рода заведений, в которых доступен алкоголь. Общетерапевтическим эффектом обладают чистый воздух, цветущие фруктовые сады на территории корпусов клиники, близость моря, благоприятный климат. Воспитанники центра задействованы в трудотерапии — процессе сбора фруктов, что позволяет созерцать красоту, участвовать в общественно полезной деятельности, получать заряд положительных эмоций.

Основу питания составляет разнообразный богатый рацион. Также выздоровлению способствует строгий распорядок дня — четкий график позволяет улучшить самочувствие пациентов, а также проходить терапию предсказуемо, развивает самодисциплину и навыки самоорганизации.

Методы и инструменты лечения алкоголизма

В лечении алкогольной зависимости не может быть единой эффективной для каждого схемы: важно опираться на индивидуальные особенности пациента, его опыт лечения и реабилитации, стаж употребления спиртного. Врач выяснит необходимую информацию, направит на комплексную диагностику и предложит подходящую схему лечения. Программа реабилитации может быть адаптирована под каждого воспитанника центра.

В ежедневный распорядок дня входят:

  • занятия спортом;

  • прогулки;

  • анализ чувств;

  • трудотерапия;

  • индивидуальные консультации и групповые занятия;

  • психотерапевтическая работа.

Безусловно, график предусматривает и свободное времяпрепровождение — чтение книг, просмотр ТВ, общение с единомышленниками, чаепитие и пр.

Что касается основы работы с пациентами, ее составляет программа “12 шагов”, а также ключевые психотерапевтические методы — когнитивно-поведенческая, арт-терапия, гештальт-терапия, экзистенциальная психотерапия и пр. Это позволяет получить впечатляющие результаты, помочь человеку избавиться от психологических причин зависимости и начать счастливую жизнь в трезвости.

Лечение алкоголизма в Израиле

Фото: Центр IsraRehab

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