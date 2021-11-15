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«Проклятья не слали, но недовольство было»: красноярский ресторатор рассказал, как qr-коды повлияли на индустрию

Главная Общество
Красноярск
15:43 15 Ноября 2021
ресторанный_бизнес, красноярск, ограничения
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С 15 ноября в Красноярском крае ввели qr-коды. Без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины).

Один из красноярских рестораторов рассказал для sibnovosti.ru, как QR-коды повлияли на индустрию.

«Если говорить совсем коротко, то с сегодняшнего дня вели. Мы с прошлой недели занимались аналитикой среди постоянных гостей, в основном это те, кто ходит на бизнес-ланчи. Среди них самая оптимистичная ситуация –QR-кодов нет процентов у 20. Сегодня мы уже не смогли допустить 5 человек. Проклятья не слали, но недовольство было.

Но основной заработок у нас – это банкеты. Допустим, приходит 15 человек, QR-коды есть у десяти. В результате идёт отказ. Конечно, есть ситуации, когда QR-коды есть у всех, но мы ожидаем падение прибыли на 50%. Просадки начались уже на прошлой неделе, из-за ограничений по времени. Конечно, это лучше не работать, но это не решение проблемы. Есть множество других мест, где люди могут заразиться. Если заниматься подобным, то это нужно было делать год назад. Но принимаем те правила игры, которые установило краевое правительство», – рассказал директор кафе «Заповедное» Денис Дубинников.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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