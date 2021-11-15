Красноярский общественный транспорт готов к зиме

На всех пассажирских предприятиях подошло к завершению сезонное обслуживание автобусов, трамваев и троллейбусов. Провели ревизию ходовых агрегатов и двигателей, отремонтировали корпуса, электрические системы, отопительные приборы. Также заменили покрышки колёс, проверили тормозные колодки, провели промывку радиаторов и систем охлаждения, рассказали в администрации города Красноярска.

Важное направление при подготовке транспорта к зиме — подготовка отопительных систем пассажирских предприятий. Везде проверена система отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов, проведены работы по дополнительной теплоизоляции тепловых сетей предприятий.

— Основная задача подготовки и профилактики — обеспечение стабильного выхода на линию всего подвижного состава в самые сильные морозы и наличие готового резервного транспорта. При эксплуатации транспорта в зимнее время возможны поломки, поэтому на предприятиях всегда имеются резервные машины и запчасти для срочного ремонта. К примеру, если хотя бы одна печка зимой вышла из строя, автобус снимают с рейса и проводят необходимую замену в течение нескольких часов, — сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости