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В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

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Красноярск
16:21 15 Ноября 2021
вакцинация, дети, заболевание, в красноярском крае, красноярск, общество
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За 9 месяцев в Красноярском крае зарегистрирован 10 691 случай заболевания ветряной оспой (ветрянкой), в том числе 443 случая среди взрослых.

В основном болеют дети от 1 до 10 лет, чаще всего в возрасте 3-4 лет. Пик заболеваемости приходит на осенне-зимний период, рассказали в Роспотребнадзоре.

Заболевание передаётся воздушно-капельным путём, характеризуется большой летучестью, то есть возможно распространение на расстояние до 20 метров.

Ветрянка у взрослых протекает тяжело, часто осложняется гнойничковыми поражениями кожи, конъюнктивитом, стоматитом. Возможны поражения внутренних органов и головного мозга (пневмония, менингит, энцефалит, миокардит и др.).

Ветряная оспа опасна для беременной и для плода. Заболевание может вызвать патологию зрения, задержку умственного и физического развития плода.

Профилактика ветряной оспы:

  • своевременная диагностика, изоляция больного, регулярное проветривание и влажная уборка помещения;
  • вакцинация детей, не болевших этой инфекцией, а также иммунизация, страдающих тяжёлыми хроническими заболеваниями, лиц, получающих иммунодепрессанты, лучевую терапию и пациентам, которым планируется провести трансплантацию органа. 

Среди вакцинированных случаи заражения ветрянкой редки. Если заражение произошло, то заболевание протекает в лёгкой или скрытой форме. После проведенной вакцинации у ребёнка сразу начинает формироваться иммунитет и полностью сформируется через 6 недель после иммунизации.

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости

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