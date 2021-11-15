15 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске приостановили деятельность опасного полигона

Главная Общество
Красноярск
15:39 15 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, экология, полигон, опасность
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ООО «Экоресурс», основной вид деятельности которого — обработка и утилизация опасных отходов, используя арендованный земельный участок площадью порядка 700 тысяч квадратных метров с целью рекультивации с использованием коммунальных отходов 4-5 классов опасности в отработанном карьере 2-го кирпичного завода, расположенном в границах Красноярска, допущено превышение объёма складированных отходов. Этап рекультивации земель не проведён, несмотря на заполнение выработанной ёмкости отходами.

Переполнение полигона ТБО и невыполнение биологической рекультивации привело к невозможности формирования почвенного покрова и восстановления его функций.

Также из-за негативного воздействия хозяйственной деятельности ООО «Экоресурс» в почве на прилегающей территории установлено превышение меди в 21 раз, никеля в 7 раз и нефтепродуктов в 6,2 раза. Создана угроза вреда окружающей среде.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения, захоронения отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

Деятельность по размещению отходов на территории полигона прекращена.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

15 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Красноярский общественный транспорт готов к зиме

Красноярский общественный транспорт готов к зиме

15 Ноября 2021 г.
Проверили и систему отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов
Новости Красноярска: Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

15 Ноября 2021 г.
В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

15 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 1 до 10 лет, чаще всего в возрасте 3-4 лет
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

15 Ноября 2021 г.
Спектакль создан при финансовой поддержке партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины»
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

10 Ноября 2021 г.
Спортсмен планирует попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль высшей пробы
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

14 Ноября 2021 г.
Самый холодный день будет в пятницу
Новости Красноярска: В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

В Красноярском крае погибли пять человек в столкновении «Газели» с поездом

13 Ноября 2021 г.
Выясняют все обстоятельства произошедшего
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru