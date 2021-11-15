В Красноярске приостановили деятельность опасного полигона

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ООО «Экоресурс», основной вид деятельности которого — обработка и утилизация опасных отходов, используя арендованный земельный участок площадью порядка 700 тысяч квадратных метров с целью рекультивации с использованием коммунальных отходов 4-5 классов опасности в отработанном карьере 2-го кирпичного завода, расположенном в границах Красноярска, допущено превышение объёма складированных отходов. Этап рекультивации земель не проведён, несмотря на заполнение выработанной ёмкости отходами.

Переполнение полигона ТБО и невыполнение биологической рекультивации привело к невозможности формирования почвенного покрова и восстановления его функций.

Также из-за негативного воздействия хозяйственной деятельности ООО «Экоресурс» в почве на прилегающей территории установлено превышение меди в 21 раз, никеля в 7 раз и нефтепродуктов в 6,2 раза. Создана угроза вреда окружающей среде.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения, захоронения отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

Деятельность по размещению отходов на территории полигона прекращена.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru