Новый экскурсионный вагон «Навстречу истории» в составе дивногорской электрички совершил первый рейс

Для красноярцев и гостей города в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск начал курсировать новый экскурсионный вагон «Навстречу истории».

В нём посетители познакомились с двумя уникальными фотовыставками. Их темы связаны с маршрутом движения электрички.

Первая, «Адрес подвига – Сибирь», посвящена возведению Красноярской ГЭС, после окончания которого была построена станция Дивногорск.

Вторая, «Земляк, понятный нам» – о сибирском писателе Викторе Астафьеве, жившем в посёлке Овсянка, где тоже останавливается электропоезд.

Для тех, кто поехал из Красноярска в Дивногорск профессиональные экскурсоводы рассказали интересные факты о ГЭС, а для пассажиров, отправившихся из Дивногорска в Красноярск – о жизни и творчестве Виктора Астафьева.

По прибытии в Дивногорск пассажиры экскурсионного вагона получили также возможность отправиться в одно из двух путешествий по городу – по его музеям и достопримечательностям.

Всего в первый день работы экскурсионного вагона «Навстречу истории» услугой воспользовались 70 человек.

Добавим, новый проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств.

Планируется, что вагон «Навстречу истории» в составе дивногорской электрички будет курсировать каждую субботу.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД