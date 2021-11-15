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В Александровке Нижнеингашского района появился первый спортивный объект

Главная Общество
Красноярск
15:35 15 Ноября 2021
в красноярском крае, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В деревне Александровка Нижнеингашского района появился новый спортивный объект – поле для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Площадка находится на центральной улице, рядом со школой, и в первую очередь станет популярным местом досуга учащихся. Здесь же планируется проводить и спортивные праздники. Для села, где живёт 200 человек – это больше событие.

На строительство по программе развития физической культуры и спорта в Красноярском крае было выделено  2,7 млн рублей. Такую же спортплощадку установили в 2020 году в селе Верхний Ингаш.

«За счёт краевого бюджета нам удалось возвести в районе уже два объекта. Мы уверены, что теперь количество любителей физической культуры и спорта в этих населённых пунктах увеличится и мы приблизимся к выполнению целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – отметил  глава Нижнеингашского района Пётр Малышкин.

В этом году в Нижнеингашском районе в 2021 году за счёт краевой субсидии обустроена спортивная площадка для выполнения норм ГТО, на стадионе «Урожай» в райцентре за счёт районного бюджета установлена многофункциональная спортивная воркаут-площадка.

Недавно новую площадку установили в селе Абалаково. На игровом прорезиненом поле есть щиты для игры в баскетбол, ворота для мини-футбола и стойки для волейбольной сетки. Площадка располагается на территории школы. Здесь будут проводиться уроки физкультуры, тренировки посетителей местного спортклуба, а также все желающие.

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