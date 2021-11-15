15 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Роспотребнадзор Красноярского края планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Главная Общество
Красноярск
15:12 15 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание
версия для печати Ico_print

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, сообщается в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

По словам Дмитрия Горяева, главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения Красноярского края в региональный календарь профилактических прививок.

Напомним, в регионе привиты I компонентом 1 039 772 человека. Доля 60+ среди вакцинированных — 25,41 %, вакцинированы от общего числа старше 60 лет — 44,63 %.

Завершили вакцинацию 979 774 человека.

Из расчёта за последнюю неделю текущий средний темп вакцинации — 2,710 тыс в день, максимальный темп за 14 дней — 10,015 тыс в день.

За весь период пандемии поступило 1 468 966 комплектов вакцины.

Привиться от коронавируса можно в 86 медицинских организациях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России.

Также действуют 129 стационарных прививочных пунктов, 105 мобильных прививочных пунктов вакцинации, включая внебольничные пункты.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

15 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Красноярский общественный транспорт готов к зиме

Красноярский общественный транспорт готов к зиме

15 Ноября 2021 г.
Проверили и систему отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов
Новости Красноярска: Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

15 Ноября 2021 г.
В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

15 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 1 до 10 лет, чаще всего в возрасте 3-4 лет
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

15 Ноября 2021 г.
Спектакль создан при финансовой поддержке партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины»
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

12 Ноября 2021 г.
На удаленную работу переводятся люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями
Новости Красноярска: Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

10 Ноября 2021 г.
Спортсмен планирует попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль высшей пробы
Новости Красноярска: С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для непривитых старше 60 лет

11 Ноября 2021 г.
Также теперь в общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru