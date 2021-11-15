Роспотребнадзор Красноярского края планирует ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю планируют ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, сообщается в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

По словам Дмитрия Горяева, главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения Красноярского края в региональный календарь профилактических прививок.

Напомним, в регионе привиты I компонентом 1 039 772 человека. Доля 60+ среди вакцинированных — 25,41 %, вакцинированы от общего числа старше 60 лет — 44,63 %.

Завершили вакцинацию 979 774 человека.

Из расчёта за последнюю неделю текущий средний темп вакцинации — 2,710 тыс в день, максимальный темп за 14 дней — 10,015 тыс в день.

За весь период пандемии поступило 1 468 966 комплектов вакцины.

Привиться от коронавируса можно в 86 медицинских организациях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России.

Также действуют 129 стационарных прививочных пунктов, 105 мобильных прививочных пунктов вакцинации, включая внебольничные пункты.

Фото: vk.com/shtabkrskstate