В Балахтинском районе до конца года построят ФАП и врачебную амбулаторию

По программе модернизации первичного звена здравоохранения ведётся строительство модульной амбулатории с. Чистое Поле и модульного ФАПА в д. Малая Тумна, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Чистое Поле расположено в 40 километрах от Балахтинской районной больницы. Амбулатория будет обсуживать 1 185 человек прикреплённого населения, из них 297 детей от 0 до 18 лет. Вести приём будет фельдшер, и по графику врач ОВП. В среднем — 20 посещений в смену.

Малая Тумна расположена в 12 км от райцентра, проживает там 177 жителей, в том числе 36 детей.

Срок сдачи объектов в эксплуатацию назначен на конец года.

Также в начале ноября губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главному врачу балахтинской районной больницы сертификат на получение новой машины скорой медицинской помощи.

Напомним, на заседании правительства Красноярского края утвердили госпрограмму Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Финансирование за три года составит 264,8 млрд рублей, из них в 2022 году — 92,8 млрд рублей.

По программе в 2022 году завершится строительство шести медицинских объектов: поликлиник в микрорайоне Покровском в Красноярске и с. Идринском, акушерского корпуса в Енисейске и родильного дома в Шарыпове, лечебно-диагностического корпуса в с. Ирбей и палатного корпуса краевого онкологического диспансера. Запланировано строительство пяти модульных врачебных амбулаторий. Начнётся возведение поликлиник в пос. Емельяново и микрорайоне Пашенный.

На покупку льготных лекарств, санитарную авиацию, на создание отделения трансплантации костного мозга в Красноярском центре охраны материнства и детства увеличилось финансирование более чем на миллиард рублей. Продолжатся ремонты и реконструкция медучреждений, оснащение поликлиник автотранспортом и оборудованием в рамках модернизации первичного звена.

По словам Бориса Немика, министра здравоохранения, в программе сохраняется финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств края в сфере здравоохранения. Все действующие государственные гарантии по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению граждан, а также все гарантии медицинским работникам региона сохранены.