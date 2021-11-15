Кто и как спасает тысячи жизней: история «ЛизаАлерт» в Красноярском крае

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», занимающийся поисками пропавших людей, работает в Красноярском крае с июля 2017 года. Каждый день добровольцы отряда выходят на поиски пропавших людей. Как рассказывает руководитель и координатор добровольческого поисково-спасательного красноярского отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Галина Филиппова, 17 % пропавших людей не будут найдены никогда.

– Это страшная статистика, собранная за 11 лет работы отряда в России, - говорит Галина Филиппова. – Как и то, что если ребенок попадает в руки педофила, у него есть три часа, чтобы не пострадать и сутки, чтобы не погибнуть.

О том, как проходят поиски заблудившихся в лесу, пропавших детей или забывчивых пенсионеров; где в Красноярске есть «Островок безопасности» и чему учат в Школе «ЛизаАлерт» – в подробном интервью Галины Филипповой журналисту Sibnovosti.ru.