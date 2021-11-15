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За неделю за нарушение масочного режима составлено 88 протоколов

Главная Общество
Красноярск
14:41 15 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, нарушения, наказание
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В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 88 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Был проверен 528 объектов (435 объектов торговли, 86 остановочных пунктов, 8 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 167 объектах. Провели с жителями города порядка 550 бесед.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут проходить ежедневно до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Напомним, в регионе до улучшения эпидемиологической обстановки продлена ​система QR-кодов в торгово-развлекательных центрах.

Специалисты администрации на прошлой неделе провели 23 проверки в ТРЦ, сотрудникам которых дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать факты фальсификации документов.

Граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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