Суд приговорил злостного дезертира из Красноярского края к 2,6 годам колонии

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил солдата, самовольно покинувшего войсковую часть к 2,6 годам колонии, сообщает пресс-служба суда.

Солдат дважды покидал часть весной этого года. В марте он самовольно покинул место службы, чтобы хорошо провести время в Красноярске. Найти и вернуть в гарнизон его удалось только в апреле. На этом рядовой не остановился. В мае он опять дезертировал и уехал к родственникам в один из районов края. Там он устроился на работу, скрыв факт своей службы в армии. Найти его удалось полицейским лишь в августе.

Рядовой был признан виновным в самовольном оставлении воинской части и дезертирстве. Суд приговорил его к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. В суде отметили, что ранее он уже был судим за «самоволку».