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Жителям Красноярского края предлагают сдать вторсырьё и из фантиков сделать костюм

Главная Общество
Красноярск
14:24 15 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, конкурс, экология
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Стартовал приём заявок на конкурс «Зеленый алюминий», цель которого — привлечь внимание общественности к вопросам необходимости переработки пищевого алюминия (фантики, упаковка).

Поучаствовать могут образовательные организации, учреждения культуры, жители Красноярского края. Конкурсантам предлагается сделать из пищевого алюминия костюм и написать краткое эссе о последствиях использования алюминиевой упаковки для природы, сообщается на сайте правительства Красноярского края.  

К участию в экологической акции по сбору вторсырья «Ноль отходов» приглашаются школы и детские сады Красноярска.

Для участия нужно оставить заявку организаторам и согласовать список сдаваемого сырья. Учреждения, которые сдадут больше всех вторсырья, получат призы и грамоты.

На переработку можно сдать макулатуру (картон, бумагу), полиэтилен, металлом, ПЭТ-бутылки, пластмассовые изделия, алюминиевые банки, любую стеклотару. Сдать оконные стёкла или предложить свою категорию вторсырья можно по предварительному согласованию.  

Узнать подробности акций и подать заявки можно по телефону: 8(391) 255-27-07 или по электронной почте vedotr@mail.ru.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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