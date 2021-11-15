Жителям Красноярского края предлагают сдать вторсырьё и из фантиков сделать костюм

Стартовал приём заявок на конкурс «Зеленый алюминий», цель которого — привлечь внимание общественности к вопросам необходимости переработки пищевого алюминия (фантики, упаковка).

Поучаствовать могут образовательные организации, учреждения культуры, жители Красноярского края. Конкурсантам предлагается сделать из пищевого алюминия костюм и написать краткое эссе о последствиях использования алюминиевой упаковки для природы, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

К участию в экологической акции по сбору вторсырья «Ноль отходов» приглашаются школы и детские сады Красноярска.

Для участия нужно оставить заявку организаторам и согласовать список сдаваемого сырья. Учреждения, которые сдадут больше всех вторсырья, получат призы и грамоты.

На переработку можно сдать макулатуру (картон, бумагу), полиэтилен, металлом, ПЭТ-бутылки, пластмассовые изделия, алюминиевые банки, любую стеклотару. Сдать оконные стёкла или предложить свою категорию вторсырья можно по предварительному согласованию.

Узнать подробности акций и подать заявки можно по телефону: 8(391) 255-27-07 или по электронной почте vedotr@mail.ru.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости