В Красноярске сотрудники ГИБДД зафиксировали более 7 000 нарушений ПДД водителями автобусов

Одно из основных направлений деятельности Госавтоинспекции — безопасность пассажирских перевозок. Для профилактики ДТП с участием общественного транспорта проводится регулярная работа по пресечению правонарушений водителями маршруток. Во время проверок инспекторы фиксируют нарушения, проводят профилактические беседы о недопущении подобных случаев и привлекают к административной ответственности. Информацию о нарушителях передают работодателю, который решает вопрос о проведении проверки на предприятии.

Всего в этом году красноярские автоинспекторы выявили более 7 000 нарушений ПДД водителями маршруток, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения или состояние водителя автобуса вызывает опасения, звоните по телефону 226-85-91.

Фото: 24.мвд.рф