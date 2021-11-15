В Красноярске из-за дистанционки стало больше школьников с ожирением

Эксперты министерства здравоохранения Красноярского края выяснили, что дистанционное обучение влияет на ожирение школьников. Такой вывод сделали пришли члены рабочей группы, развёрнутой на базе школы № 149 Красноярска.

Наблюдение за учащимися показало, что среди школьников снизилось количество заболеваний, связанных с питанием. Так, анемией дети стали болеть реже на 13,5%, болезнями пищеварения на 19,3%. Однако, количество детей с ожирением выросло. Так, в 2019 году детей с избыточной массой тела в школе было 11,2%, в 2021 – уже 19,5%. Мальчики страдают избытком массы тела чаще девочек.

Исследования проходят уже три года по программе «Здоровое питание - здоровая жизнь». В итоге эксперты решили продлить работу в школе ещё на три года. Министерство образования края предложило присвоить школе № 149 статус инновационной площадки, реализующей образовательные программы по питанию. Также эксперты предложили проводить онлайн-уроки физкультуры, развлекательные игры и соревнования.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев