В Железногорске в школе-интернате открылись современные мастерские

Современные мастерские для ребят с ограниченными возможностями здоровья открылись в железногорской школе-интернате. На оснащение и оформление помещений из краевого и федерального бюджетов по национальному проекту «Образование» выделено практически 7 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В школе открылись пять мастерских (швейное дело, слесарное и столярное, декоративно-прикладное искусство, сити-фермерство и штукатурно-малярное дело). Там установлено современное оборудование, на котором можно безопасно проводить уроки профмастерства. Ребята будут получать навыки рабочих профессий.

В школе-интернате оборудованы и кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, закуплены диагностические комплекты, развивающие средства обучения. Дают проводить занятия максимально продуктивно доски для рисования песком, интерактивные доски, гамаки, компьютеры.

Всего в регион по нацпроекту из федерального бюджета поступит 127 млн рублей, на них до конца 2024 года планируется оборудовать 17 школ, которые работают с детьми, имеющими особенности развития.

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края