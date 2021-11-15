15 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.81
 
€ 82.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на отлов собак потратят около 4,5 миллионов рублей

Главная Общество
Красноярск
12:40 15 Ноября 2021
общество, красноярск, животные, аукцион
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске запланированы аукционы по отлову собак на 2022 год. На электронной площадке госзакупок в течение недели появится соответствующая информация. Будет сформировано 3 контракта на сумму около 4,5 миллиона рублей. Это необходимо, чтобы отлов животных по заявкам от жителей города шёл без перерыва, в том числе и в новогодние каникулы, несмотря на конец и начало нового финансового года, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Подготовка к работе в 2022 году идёт в плановом порядке. Отлов будет выполняться в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

За прошедшие выходные подрядчики доставили в пункты передержки 24 собаки. Всех животных осмотрят ветеринары и, если им не будет поставлен диагноз, свидетельствующий о проявлении немотивированной агрессивности, собак стерилизуют и после карантина в 10 дней и прививки от бешенства выпустят в среду обитания. Это постепенно сократит популяцию уличных животных. Стерилизованные собаки на улице не размножаются, но занимают территорию, чем препятствуют появлению новых стай.

Сейчас на пожизненном содержании находятся 318 агрессивных собак. Для одной собаки предусмотрено в сутки 126 рублей. Они живут в вольерах, питаются сухим кормом, за ними ухаживают и выводят на прогулки. Этим безнадзорным собакам ветеринарами был поставлен диагноз – проявление немотивированной агрессивности. Животные содержатся в приютах подрядчиков. Они будут содержаться за счёт бюджета города всю жизнь, так как по закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать.

Напомним, работа с бездомными животными ведётся по законодательству. Каждую собаку привозят в пункт передержки, где её осматривает ветеринарный врач. Если животному поставлен диагноз «проявление немотивированной агрессивности»​​, его стерилизуют и оставляют в приюте навсегда. Если диагноз не подтвердился, то собаку стерилизуют и лечат, ставят вакцину от бешенства, устанавливают бирку и через 10 дней передержки выпускают обратно. Если жалобы поступают на собаку с биркой, такую заявку тоже отрабатывают, но повторно отловить её можно только, если она проявляет немотивированную агрессивность. Такую собаку повторно привезут в пункт передержки и покажут ветеринару. Если диагноз подтвердится, пса оставят в приюте. Всего с начала этого года по заявкам жителей в городе отловили уже 2 212 собак.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

721 житель Красноярского края заболел коронавирусом за сутки

15 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Красноярский общественный транспорт готов к зиме

Красноярский общественный транспорт готов к зиме

15 Ноября 2021 г.
Проверили и систему отопления зданий, гаражей и ремонтных боксов
Новости Красноярска: Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

Руководителем департамента градостроительства Красноярска стал Дмитрий Веретельников

15 Ноября 2021 г.
В 2008 году Дмитрий работал в администрации Октябрьского района
Новости Красноярска: В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

В Красноярском крае стали меньше болеть ветряной оспой

15 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 1 до 10 лет, чаще всего в возрасте 3-4 лет
Новости Красноярска: Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

Стало известно, за что задержали Сергея Супруна

15 Ноября 2021 г.
Он превышал полномочия на прошлой работе
Новости Красноярска: В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

В Шарыповском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вий»

15 Ноября 2021 г.
Спектакль создан при финансовой поддержке партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины»
Новости компаний
15/11
Лечение алкоголизма в Израиле
13/11
Развитие бизнеса зависит от финансирования
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширили зону действия системы QR-кодов

10 Ноября 2021 г.
В общепит, парикмахерские и фитнес-центры не будут пускать без QR-кода
Новости Красноярска: Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

Исследователи минобороны РФ привлекли кальмара на борьбу с COVID-19

12 Ноября 2021 г.
Зарегистрирован резко снижающий концентрацию коронавируса БАД
Новости Красноярска: В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

В Красноярском крае утверждён перечень хронических заболеваний для перехода на дистанционный режим работы

12 Ноября 2021 г.
На удаленную работу переводятся люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru