В Красноярске на отлов собак потратят около 4,5 миллионов рублей

В Красноярске запланированы аукционы по отлову собак на 2022 год. На электронной площадке госзакупок в течение недели появится соответствующая информация. Будет сформировано 3 контракта на сумму около 4,5 миллиона рублей. Это необходимо, чтобы отлов животных по заявкам от жителей города шёл без перерыва, в том числе и в новогодние каникулы, несмотря на конец и начало нового финансового года, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Подготовка к работе в 2022 году идёт в плановом порядке. Отлов будет выполняться в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

За прошедшие выходные подрядчики доставили в пункты передержки 24 собаки. Всех животных осмотрят ветеринары и, если им не будет поставлен диагноз, свидетельствующий о проявлении немотивированной агрессивности, собак стерилизуют и после карантина в 10 дней и прививки от бешенства выпустят в среду обитания. Это постепенно сократит популяцию уличных животных. Стерилизованные собаки на улице не размножаются, но занимают территорию, чем препятствуют появлению новых стай.

Сейчас на пожизненном содержании находятся 318 агрессивных собак. Для одной собаки предусмотрено в сутки 126 рублей. Они живут в вольерах, питаются сухим кормом, за ними ухаживают и выводят на прогулки. Этим безнадзорным собакам ветеринарами был поставлен диагноз – проявление немотивированной агрессивности. Животные содержатся в приютах подрядчиков. Они будут содержаться за счёт бюджета города всю жизнь, так как по закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать.

Напомним, работа с бездомными животными ведётся по законодательству. Каждую собаку привозят в пункт передержки, где её осматривает ветеринарный врач. Если животному поставлен диагноз «проявление немотивированной агрессивности»​​, его стерилизуют и оставляют в приюте навсегда. Если диагноз не подтвердился, то собаку стерилизуют и лечат, ставят вакцину от бешенства, устанавливают бирку и через 10 дней передержки выпускают обратно. Если жалобы поступают на собаку с биркой, такую заявку тоже отрабатывают, но повторно отловить её можно только, если она проявляет немотивированную агрессивность. Такую собаку повторно привезут в пункт передержки и покажут ветеринару. Если диагноз подтвердится, пса оставят в приюте. Всего с начала этого года по заявкам жителей в городе отловили уже 2 212 собак.