В таймырском посёлке появилась мобильная связь

В пос. Новорыбная (Таймыр), расположенном в Арктической зоне, появились голосовая связь и мобильный интернет 4G, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В посёлке проживают более 500 человек (долганы, нганасаны и эвенки), они занимаются оленеводством, охотоводством и рыболовством. Теперь жители могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет, просматривать видео и т.д.

Посёлок относится к сельскому поселению Хатанга, располагается в 165 км от него и в 849 км от Дудинки. Отдаленное местоположение усложнило работу над запуском связи. Оборудование пришлось доставлять самолётом из Красноярска в Хатангу, а затем водным путём. Это заняло около трёх недель, с учётом ожидания отгрузки.

— В этом году благодаря краевому бюджету 12 посёлков Красноярского края будут обеспечены сотовой связью, из них Новорыбная, Суринда, Волочанка располагаются в Арктической зоне. В первых двух уже есть услуги связи, в Волочанке сотовая связь и мобильный интернет появятся до конца года. С 2021 года строительство базовых станций ведётся в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах не только в рамках краевой программы, но и федеральной. С учётом краевого и федерального бюджетов до конца года услугами сотовой связи будут обеспечены 39 посёлков, где проживают 14 тысяч человек, — рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития края.

Фото: отдел по связям с общественностью МКУ "Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"