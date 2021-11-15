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Из-за сотрудника «Победы» в Красноярске музыканты потеряли дорогой инструмент

Главная Общество
Красноярск
11:25 15 Ноября 2021
музыкант, красноярск, победа, авиакомпания
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Музыканты группы «RockCellos», давшие концерт  10 ноября в «Гранд Холле Сибирь», потеряли две виолончели по вине авиакомпании «Победа». В группе музыкантов во «ВКонтакте» сказано, что места в салоне для инструмента были оплачены, но сотрудник авиакомпании не дал взять их собой.

«Представитель авиакомпании в Красноярске не дал на провезти виолончели в салоне, хотя места под них были куплены. Все наши попытки объяснить, что их нельзя перевозить в багаже, так как они очень хрупкие, ни к чему не привели. Мы вынуждены были сдать виолончели в багаж. Результат - одна виолончель капитально разбита, ещё одна пострадала», – пишет участница группы Елена Ермолова.

Вылет проходил 11 ноября. Музыканты купили 12 мест в салоне. Билеты обошлись в 155 тысяч рублей. Примечательно, что на рейсах в Санкт-Петербурге и Москве от той же авиакомпании, виолончели дали провезти в салоне. Точная сумма ущерба станет известна позднее, когда мастер выставит счёт за ремонт.

Видео: vk.com/rockcellos

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