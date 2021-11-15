В Лесосибирске изъяли 230 граммов синтетических наркотических средств

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Лесосибирску задержали красноярцев — мужчину 1988 года рождения и его сожительницу 2002 года рождения. Из их автомобиля изъяли 120 свёртков с синтетическим наркотическим средством (175 граммов). Наркотики планировали сбыть путём закладок. Сотрудники полиции на территории Лесосибирска в тайниках обнаружили и изъяли 15 свёртков с синтетическим наркотиком массой более 60 граммов.

Также причастность подозреваемых установлена к хранению наркотиков в Красноярске, Сосновоборске, Ужуре, в Берёзовском районе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские изъяли более 30 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 20 лет.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: 24.мвд.рф