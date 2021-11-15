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В Дудинке засняли световые столбы

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Красноярск
10:40 15 Ноября 2021
в красноярском крае, зима, похолодание, дудинка, фотография
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Фотограф Денис Гаськов из Дудинки заснял необычное природное явление – световые столбы. Их можно увидеть в небе, когда температура опускается до -15 градусов и ниже. В воздухе образуются плоские кристаллы льда, на которых рассеивается свет от фонарей, прожекторов и других источников. В результате в воздухе появляются длинные вертикальные лучи.

Явление получило красивое название - "световой лес". Снимки дудинского фотографа напоминают кадры из фантастического фильма.

Подобные световые столбы иногда можно увидеть и в Норильске.

Фото: ©Денис Гаськов

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