В Дудинке засняли световые столбы

Фотограф Денис Гаськов из Дудинки заснял необычное природное явление – световые столбы. Их можно увидеть в небе, когда температура опускается до -15 градусов и ниже. В воздухе образуются плоские кристаллы льда, на которых рассеивается свет от фонарей, прожекторов и других источников. В результате в воздухе появляются длинные вертикальные лучи.

Явление получило красивое название - "световой лес". Снимки дудинского фотографа напоминают кадры из фантастического фильма.

Подобные световые столбы иногда можно увидеть и в Норильске.

Фото: ©Денис Гаськов