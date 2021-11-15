Школьники Красноярского края за победу во Всероссийском конкурсе получат по 200 тысяч рублей

Завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Победителей выбирали по итогам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Школьники делали задания по направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, победителями стали 600 ребят, в том числе и школьники из Красноярского края — Анна Радостева, Елизавета Манчак, Юлия Колягина из Красноярска, Ксения Гопиенко из Ачинска, Константин Костенко из Норильска.

Все они получат 200 тысяч рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

«Большая перемена» реализуется благодаря национальному проекту "Образование". От Красноярского края участие приняли более 37 000 человек. Одержали победу четыре участника в номинации «5-7 класс», они отправятся в «Путешествие мечты» по маршруту «Москва – Владивосток». В номинации «9-11 класс» победили пять человек. В «1-3 курс СПО» - более 19 человек, они отправятся на финал в Нижний Новгород.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости