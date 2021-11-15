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В частном секторе Октябрьского района построили 32 контейнерные площадки для сбора мусора

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Красноярск
10:33 15 Ноября 2021
общество, красноярск, мусор, экология
Фотография © admkrsk.ru
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На 32 контейнерных площадках разместили 105 контейнеров. В прошлом году было оборудовано 48 площадок. Все они соответствуют единым требованиям и санитарным нормам, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В этом году площадки строили за счёт краевой программы по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов, в прошлом же году — за счёт средств городского бюджета.

Мусор будет вывозить не реже 1 раза в 3 дня региональный оператор по левому берегу — ООО «Красноярская рециклинговая компания». За содержание контейнерных площадок будет отвечать подрядчик.

Есть проблемные участки в п. Таймыр и п. Овинном, были организованы площадки по адресам: ул. 5-я Таймырская, 3, ул. Путоранская, 1, ул. Становая, 11, ул. Становая, 22, ул. Листвяжный лог, 28, ул. Садовая, 21, ул. Садовая, 19.

— Мы контролируем вывоз мусора и содержание площадок, однако многое зависит от самих жителей. Убедительная просьба не устраивать несанкционированные свалки, а складировать мусор в контейнеры, — отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Напомним, опрос по вопросам раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов запустило на своём сайте Минприроды России. На данный момент в опросе поучаствовали более шести тысяч человек.

Предлагается ответить на вопросы о том, готовы ли участвовать в раздельном сборе ТКО, как можно повысить эффективность раздельного сбора отходов, какие могут быть способы информирования о системе раздельного сбора мусора, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Результаты будут использовать для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления ТКО.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России.

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