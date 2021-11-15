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Погрузка на Красноярской железной дороге за январь–октябрь выросла на 1,2%

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Красноярск
09:56 15 Ноября 2021
железные дороги, перевозки, груз, транспорт
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Погрузка на Красноярской железной дороге за январь–октябрь 2021 составила 64,8 млн тонн грузов. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За 10 месяцев на КрасЖД погружено:

  • каменного угля – 43,6 млн тонн (+5,9% к январю-октябрю 2020 года);
  • руды цветной и серного сырья – 4,9 млн тонн (-6,2%);
  • нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (-22%);
  • лесных грузов – 2,2 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • зерна – 1,1 млн тонн (+18,1%);
  • руды железной и марганцевой – 1 млн тонн (-1%)
  • промышленного сырья – 716,1 тыс. тонн (+4,8%);
  • цемента – 635,5 тыс. тонн (+1%).

Грузооборот  с начала 2021 года составил 112 млрд тарифных тонно-км (–0,8% к январю-октябрю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 133,8 млрд тонно-км (-2,6%).

В октябре 2021 года погрузка составила 6,6 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот за этот же период составил 11,8 млрд тонно-км (-0,2% к октябрю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 14,1 млрд тонно-км (-0,3%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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