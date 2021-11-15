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Сотрудник зеленогорской полиции конструирует модели кораблей

Главная Общество
Красноярск
10:15 15 Ноября 2021
общество, зеленогорск, полиция, увлечение
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Вот уже 20 лет Владимир Логинов, старший оперативный дежурный Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск совмещает свою работу с конструированием моделей кораблей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Интерес к необычному увлечению у Владимира заложен в раннем детстве, когда он увлекся моделизмом. Именно кораблями майор полиции заинтересовался, став взрослым. Сначала он изучает инструкцию в журналах, рассчитывает размер деталей, а потом собирает и красит изделия. Для работы использует бумагу, картон и ткань.

На создание 80-сантиметровой модели судна, которое собиралось в 19 веке в Англии, а после, в составе уже советского флота, ходило под русским названием «Товарищ», Владимир Логинов потратил порядка 3 лет и до сих пор продолжает вносить корректировки.

Для создания объёмной картины на стене, он распилил готовую модель корабля пополам. В коллекции полицейского пять моделей кораблей, он относится к ним очень бережно, и ни за что не готов расстаться с ценными экспонатами.

Фото: 24.мвд.рф

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