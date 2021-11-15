Красноярец ограбил ювелирный магазин, чтобы отпраздновать день рождения

В июле в ювелирном магазине в торговом центре Кировского района неоднократно судимый 20-летний красноярец, под предлогом покупки драгоценного изделия, попросил показать ему три золотые цепочки и скрылся с украшениями. Сумма ущерба — 184 тысячи рублей.

Он признался в содеянном и рассказал, что ювелирные изделия сдал в ломбард, а деньги потратил на празднование дня рождения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабёж). Максимальное наказание по статье — 4 года лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в Кировский районный суд.

Фото: 1maps.ru