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Жительница Железногорска перевела на счёт «военному врачу» более 670 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
09:05 15 Ноября 2021
общество, происшествия, железногорск, мошенничество
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Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, около двух месяцев назад 50-летней женщине в социальных сетях написал незнакомец, который убедил её в том, что является военным врачом, проходит службу в Ираке и собирается на пенсию. Вскоре злоумышленник попросил женщину временно подержать у себя его документы и ценные вещи. За ними он обещал приехать, как только завершит службу. Потерпевшая согласилась.

На электронную почту женщины пришло письмо от транспортной компании. Её просили подтвердить почтовый адрес и сообщили о необходимости перевести 840 евро на счёт иностранного банка за «безопасное следование посылки по России». Женщина всё сделала, что просили. Далее аферисты снова потребовали перевести денежные средства «за передачу права собственности на посылку». В итоге за несколько дней женщина перевела на счета мошенников более 670 тысяч рублей. «Военный врач» говорил ей, что компенсирует все расходы, когда приедет за посылкой. Просил никому не рассказывать об их договорённости, так как в его документах — секретные данные. Через несколько дней женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 6 лет. Для установления и привлечения виновных к ответственности, полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Фото: yakutia.info

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