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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умер 31 человек

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Красноярск
21:25 14 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание, смерть
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За сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 6 976.

Подтверждённых диагнозов на 14 ноября — 722. С начала пандемии — 141 305. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 125 018 человек (+ 691 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 52 403 жителей Красноярского края (+ 4 404 за сутки), снято с медицинского учёта 3 839 человек.

4 119 234 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 309 за последние сутки).

Напомним, в регионе привиты I компонентом 1 039 772 человека. Доля 60+ среди вакцинированных - 25,41 %, вакцинированы от общего числа старше 60 лет – 44,63 %.

Завершили вакцинацию 979 774 человека.

Из расчёта за последнюю неделю текущий средний темп вакцинации – 2,710 тыс в день, максимальный темп за 14 дней – 10,015 тыс в день.

За весь период пандемии поступило 1 468 966 комплектов вакцины.

Привиться от коронавируса можно в 86 медицинских организациях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России.

Также действуют 129 стационарных прививочных пунктов, 105 мобильных прививочных пунктов вакцинации, включая внебольничные пункты.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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