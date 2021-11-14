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Красноярцев ждёт похолодание до - 20 градусов

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Красноярск
17:08 14 Ноября 2021
общество, красноярск, погода, похолодание, снегопад
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По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается +1° С, во вторник — до -2° С.

В среду похолодает до -5° С. В четверг прогнозируют -4° С.

В пятницу температура воздуха опустится до -8° С.

Ночные температуры будут варьироваться от -2° С до -20° С.

Напомним, автоинспекторы призывают автомобилистов быть осторожнее, особенно на загородных трассах.

Не стоит забывать, что за пределами города температура ниже на несколько градусов, а снежный накат и гололедица образуются быстрее.

Водителям автоинспекторы рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

В любое время дня нужно передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами. При сильном тумане снижать скорость до максимально безопасной и ехать при включённых огнях аварийной сигнализации.

Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, переходить дорогу только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности.

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Фото: kostroma.mk.ru 

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