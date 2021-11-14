Локомотивная бригада КрасЖД предотвратила ДТП с автомобилем на станции Филимоново

13 ноября, около 18:00 по местному времени, на железнодорожном переезде на станции Филимоново, локомотивная бригада пригородного электропоезда – машинист Анатолий Заблоцкий и помощник Владимир Шмарёв – заметили остановившуюся машину. Чтобы предотвратить возможное столкновение, машинист применил экстренное торможение. Благодаря оперативно принятым мерам, ДТП удалось избежать. По предварительным данным женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

С начала этого года на переездах КрасЖД по вине водителей, грубо нарушивших правила, произошло 6 ДТП.

Напомним, накануне на перегоне Абалаково – Лесосибирск водитель пассажирского автомобиля «Газель» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло ДТП. Погибло 5 человек, двое находятся в реанимации.

Фото: скриншот видео КрасЖД