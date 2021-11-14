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На севере Красноярского края браконьеры выловил более 400 рыб в природном заказнике

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Красноярск
15:39 14 Ноября 2021
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Вблизи пос. Байкаловск полицейские заметили рыболовецкий теплоход, а неподалеку три моторные лодки, с которых несколько мужчин сетями ловили рыбу. Вылов производился в границах государственного природного заказника «Бреховские острова», сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В трюме теплохода, который предназначен для моментальной заморозки выловленной рыбы, в сетях и моторных лодках находилось более 400 особей рыбы (207 щук, 2 нельмы, 27 чиров, 88 сигов, 67 пелядей, 3 муксуна, 17 сорог и 4 окуня).

Сотрудники полиции изъяли 38 ставных сетей, 3 моторные лодки и теплоход. Ущерб государству - более 700 тысяч рублей.

Причастный к незаконному вылову ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний бригадир рыболовецкого судна поручил команде установить сети в границах заказника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Обвиняемый возместил ущерб до судебного разбирательства. Суд учёл компенсацию материального вреда и назначил штраф 50 тысяч рублей.

Фото: 24.мвд.рф 

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