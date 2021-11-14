В Красноярском крае ежедневно вакцинируются от коронавируса почти 3 тысячи человек

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, в регионе привиты I компонентом 1 039 772 человека. Доля 60+ среди вакцинированных - 25,41 %, вакцинированы от общего числа старше 60 лет – 44,63 %.

Завершили вакцинацию 979 774 человека.

Из расчёта за последнюю неделю текущий средний темп вакцинации – 2,710 тыс в день, максимальный темп за 14 дней – 10,015 тыс в день.

За весь период пандемии поступило 1 468 966 комплектов вакцины.

Привиться от коронавируса можно в 86 медицинских организациях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России.

Также действуют 129 стационарных прививочных пунктов, 105 мобильных прививочных пунктов вакцинации, включая внебольничные пункты.

Напомним, за сутки от коронавируса погиб 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 945.

Подтверждённых диагнозов на 13 ноября — 716. С начала пандемии — 140 583. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 124 327 человек (+ 701 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 51 838 жителей Красноярского края (+ 4 352 за сутки), снято с медицинского учёта 3 988 человек.

4 106 925 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 14 281 за последние сутки).

Фото: vk.com/shtabkrskstate