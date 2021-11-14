В 2022 году в Красноярске состоится Кубок азиатских чемпионов по регби-7

Красноярск удостоен права провести первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7. Чтобы оценить подготовку к историческому событию в краевую столицу прибыли президент Федерации регби азиатского континента Каис Аль-Дхалаи и представители Федерации регби России, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

С гостями встретился губернатор Александр Усс. Он подчеркнул, что регион готов организовать и провести мероприятие на самом высоком уровне. В городе есть вся необходимая инфраструктура, опыт проведения крупнейших мировых спортивных мероприятий, мощная команда болельщиков и ценителей регби. По словам Александра Усса, турнир станет большим шагом в развитии этого вида спорта и постоянной площадкой для его проведения с участием сильнейших команд азиатского континента.

Кубок азиатских чемпионов по регби-7 состоится в первой половине августа. Участие примут 12 клубных команд – две российские и 10 зарубежных. Запланирован большой уличный фестиваль для зрителей и болельщиков с множеством интерактивных площадок.

Фото: © Вадим Кофман